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Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç'in Sarpsborg takımı ile 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalışmalar yaptığı bildirildi.
Yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam eden idmanın, şut çalışması ile tamamlandığı ifade edildi.
Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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