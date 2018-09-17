    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Sarpsborg maçının hazırlıklarına başladı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç'in takımı ile 20 Eylül Perşembe günü 'da yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalışmalar yaptığı bildirildi.

    Yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam eden idmanın, şut çalışması ile tamamlandığı ifade edildi.

    , maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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