    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Vida için açık artırma

    Vida için açık artırma
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Dünya Kupası’ndaki performansıyla sivrilen Vida konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    'ın daha önce 12, 15 ve 18 milyon euro'lar teklif edilen Hırvat stoper için son olarak 22 milyon euro'luk resmi teklifi gördüğü iddia edildi. Teklifin sahibinin West Ham olduğu belirtildi.
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