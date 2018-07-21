21 Temmuz 2018, Cumartesi
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Vida için açık artırma
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Dünya Kupası’ndaki performansıyla sivrilen Vida konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Beşiktaş'ın daha önce 12, 15 ve 18 milyon euro'lar teklif edilen Hırvat stoper için son olarak 22 milyon euro'luk resmi teklifi gördüğü iddia edildi. Teklifin sahibinin West Ham olduğu belirtildi.
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