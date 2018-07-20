    20 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş kampı galibiyetle kapattı

    Beşiktaş kampı galibiyetle kapattı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    , Avusturya kampındaki son hazırlık karşılaşmasında Krasnodar'ı 3-1 mağlup etti.

    Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentinde devam eden , yurt dışı hazırlık kampını Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynadığı maç ile tamamladı.

    Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmaya, Tolga - Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin 11 ile başladı.

    12'inci dakikada Wanderson'un golüyle Krasnodar 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 28'inci dakikada Oğuhan'ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik sonuçla sona erdi.

    51'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ryan Babel'in asistinde Lens topu ağlarla buluşturdu.

    86'ncı dakikada oyuna giren Alvaro Negredo, yine aynı dakika içerisinde maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.
    Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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