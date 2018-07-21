21 Temmuz 2018, Cumartesi
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Ospina bedavaya mı geliyor?
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
İngiliz Evening Standard gazetesi, Beşiktaş’ın Ospina’yla bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Gazetenin iddiasına göre Petr Cech, 22 milyon euro'ya alınan Leno'nun arkasında yedek beklemeyi sorun yapmazken; Arsenal yönetimi de Ospina'nın alacaklarına karşılık gitmesine onay verdi.
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