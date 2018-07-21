Ospina bedavaya mı geliyor?

İngiliz Evening Standard gazetesi, Beşiktaş’ın Ospina’yla bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayacağını duyurdu.

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Gazetenin iddiasına göre Petr Cech, 22 milyon euro'ya alınan Leno'nun arkasında yedek beklemeyi sorun yapmazken; Arsenal yönetimi de Ospina'nın alacaklarına karşılık gitmesineverdi.