    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Ospina bedavaya mı geliyor?

    Ospina bedavaya mı geliyor?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    İngiliz Evening Standard gazetesi, ’ın Ospina’yla bonservis bedeli olmadan sözleşme imzalayacağını duyurdu.

    Gazetenin iddiasına göre Petr Cech, 22 milyon euro'ya alınan Leno'nun arkasında yedek beklemeyi sorun yapmazken; Arsenal yönetimi de Ospina'nın alacaklarına karşılık gitmesine onay verdi.
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