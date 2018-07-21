    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Ersan geri sayıma geçti

    Ersan geri sayıma geçti
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    , eski yıldızı için yeniden harekete geçti.

    Siyah-beyazlılar, Hebei China Fortune'da rezerv takımına gönderilen 31 yaşındaki Ersan Gülüm'ün, alacaklarına karşılık bonservisini alarak takıma katılmasını bekliyor.
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