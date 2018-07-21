    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Yunus Mallı için harekete geçti!

    Beşiktaş Yunus Mallı için harekete geçti!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018

    ’ın milli futbolcu i için harekete geçtiği öne sürülüyor.

    Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara i için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı. Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.

    GEÇTİĞİMİZ SEZON 9 GOLE KATKI YAPTI
    Wolfsburg formasıyla geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan 5 gol atıp, 4 asist yaptı.

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