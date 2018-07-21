Beşiktaş Yunus Mallı için harekete geçti!
Beşiktaş’ın milli futbolcu Yunus Mallı transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor.
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Yunus Mallı iddiası gündemi sarstı. Alman basınının iddiasına göre Siyah-Beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giyen milli futbolcuya resmi teklif yaptı. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Yunus'un fiyatının 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü de iddia ediliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 9 GOLE KATKI YAPTI
Wolfsburg formasıyla geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Yunus Mallı 5 gol atıp, 4 asist yaptı.
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