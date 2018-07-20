    20 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Club Brugge Mitrovic'i resmen açıkladı

    Beşiktaşta ayrılık resmen açıklandı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    'ın HNK Rijeka takımından 4.2 milyon Euro'ya transfer ettiği Matej , Belçika'nın takımına resmen transfer oldu.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında Club Brugge'e 400 bin Euro'ya kiralanan ve 4 milyon Euro da satınalma opsiyonu bulunan Matej Mitrovic, Belçika kulübü ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Dün Beşiktaş'ın kampından ayrılan Hırvat futbolcu, bu sabah yeni takımı ile sözleşme imzaladı.

    Club Brugge'ün teknik direktörü İvan Leko, Mitrovic tansferinin gerçekleşmesinin ardından, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu. Leko, 'Matej Mitrovic geçtiğimiz sezon kalitesini bize gösterdi. Onun takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak' sözlerini kullandı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Da Silva Beşiktaşın radarında! Da Silva Beşiktaş'ın radarında!
    İşte ilk maçın tarihi! İşte ilk maçın tarihi!
    Al-Hilal Negredoyu istiyor Al-Hilal Negredo'yu istiyor
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör