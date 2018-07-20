Beşiktaş'ın HNK Rijeka takımından 4.2 milyon Euro'ya transfer ettiği Matej Mitrovic, Belçika'nın Club Brugge takımına resmen transfer oldu.



Geçtiğimiz sezon devre arasında Club Brugge'e 400 bin Euro'ya kiralanan ve 4 milyon Euro da satınalma opsiyonu bulunan Matej Mitrovic, Belçika kulübü ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Dün Beşiktaş'ın kampından ayrılan Hırvat futbolcu, bu sabah yeni takımı ile sözleşme imzaladı.



Club Brugge'ün teknik direktörü İvan Leko, Mitrovic tansferinin gerçekleşmesinin ardından, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu. Leko, 'Matej Mitrovic geçtiğimiz sezon kalitesini bize gösterdi. Onun takıma katılmasıyla rekabet daha da artacak' sözlerini kullandı.

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