Beşiktaş, Damien Da Silva transferinde sona yakın

Transferde farklı mevkiler için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle imza aşamasına geldi.

Adı daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve Göztepe'yle de anılan Damien Da Silva'nın Siyah Beyazlılar'a transferinin bittiği iddia edildi.

İspanyol basını, Caen ile olan sözleşmesi sezon sonunda biten ve bonservisi şu an elinde olan Fransız stoperin İstanbul'a gelmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

Ülkede yayım yapan ve Real Valladolid kulübüne yakınlığıyla bilinen Pucela Fichajes adlı internet sitesi Valladolid'in de istediği oyuncunun Beşiktaş'ta karar kıldığını yazdı.

Haberde oyuncunun yıllık 700 bin euroluk maaş talebinin İspanyol kulübü tarafından yüksek bulunduğu ve transferin suya düştüğü kaydedildi.

Site, buna gelişme üzerine Da Silva'nın Beşiktaş'la görüşmelere başladığını ve oyuncunun Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Siyah Beyazlılar, Da Silva'nın istediği ücrete çok yakın bir teklif sundu ve 30 yaşındaki futbolcunun çok kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

1,84 boyundaki stoperin piyasa değeri şu an için 5,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Caen formasıyla 36 maça çıkan Da Silva, fileleri 4 kez sarsarken takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Fransa doğumlu defans oyuncusu, bugüne dek ülkesi dışındaki hiçbir takımda forma giymedi.

Oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması ve Beşiktaş'ın Dusko Tosic'i Çin'e göndermesi transfer ihtimalini güçlendiriyor.