    20 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Al-Hilal Negredo'yu istiyor

    Al-Hilal Negredoyu istiyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Suudi Arabistan basınına göre Al-Hilal kulübü İspanyol golcüyü transfer etmek istiyor.

    Ayrıca Al-Hilal ve 'ın henüz anlaşamadığı ancak önümüzdeki günlerde iki tarafın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.

    Al-Hilal'in Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'yu kadrosunda görmeyi çok istediği ve alınması yönünde yönetime talimat verdiği de aktarılan bilgiler arasında. (Ajansspor)

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