Al-Hilal Negredoyu istiyor

20 Temmuz 2018, Cuma
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Suudi Arabistan basınına göre Al-Hilal kulübü İspanyol golcüyü transfer etmek istiyor.
Al-Hilal Negredo'yu istiyor
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Suudi Arabistan basınına göre Al-Hilal kulübü İspanyol golcüyü transfer etmek istiyor.
Ayrıca Al-Hilal ve Beşiktaş'ın henüz anlaşamadığı ancak önümüzdeki günlerde iki tarafın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.
Al-Hilal'in Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Negredo'yu kadrosunda görmeyi çok istediği ve alınması yönünde yönetime talimat verdiği de aktarılan bilgiler arasında. (Ajansspor)
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