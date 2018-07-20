Al-Hilal Negredoyu istiyor

Suudi Arabistan basınına göre Al-Hilal kulübü İspanyol golcüyü transfer etmek istiyor.



Ayrıca Al-Hilal ve Beşiktaş'ın henüz anlaşamadığı ancak önümüzdeki günlerde iki tarafın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.



Al-Hilal'in Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Negredo'yu kadrosunda görmeyi çok istediği ve alınması yönünde yönetime talimat verdiği de aktarılan bilgiler arasında. (Ajansspor)

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