B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (BJK - B36 Torshavn)

Beşiktaş'ın 2'nci ön elemedeki rakibinin belli olacağı karşılaşmada B36 Torshavn deplasmanda Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Gradski Stadyumu'nda oynanan maçta Titograd 4'üncü dakikada Petrovic'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı Titograd'ın üstünlüğüyle sona erdi. B36 Torshavn 51'inci dakikada Heinesen'in golüyle skora dnegeyi getirdi. 83'üncü dakikada Saag'ın attığı gol maçın skorunu ilan etti. B36 Torshavn 0-0'ın rövavşında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

B36 Torshavn - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?



Beşiktaş - B36 Torshavn eşleşmesinde ilk maç 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park Stadyum'unda oynanacak. karşılaşmaların TRT ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.



B36 Torshavn, Karadağ temsilcisi OFK Titigrad'ı sahasında 0-0 biten maçın ardından deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2. tura yükseldi.



Transfermarkt'a göre piyasa değeri 500 bin Euro olan Faroe Adaları temsilcisi, 28 Mart 1936 tarihinde kuruldu. Maçlarını 5 bin kişi kapasiteli Gundadalur stadyumunda oynayan B36 Torshavn, Avrupa Kupaları'nda bugüne kadar 25 maçta 3 galibiyet alabildi. 8 kez Faroe Adaları Ligi'nde şampiyonluk başarısı gösteren B36 Torshavn, 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile karşılaşmış, ilk maçta deplasmanda 4-0, ikinci maçta ise evinde 5-0 mağlup olarak elenmişti.



Teknik direktörlüğünü Jakup Borg'un yaptığı B36 Torshavn 15 haftası geride kalan Faroe Adaları Ligi'Nde 28 puanla 4. sırada yer alıyor