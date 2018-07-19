    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman: Herkes işini yapsın

    "Medya eleştirecek, bizler yöneteceğiz, taraftar da destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye, biz eleştirmeye başlarsak bu çorbaya döner. Biz dahil, herkes sınırlarını bilecek"

    Fikret Orman: Herkes işini yapsın
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici arkadaşları Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Avusturya kampını ziyaret etti. Dün sabah yapılan idmanı sana kenarından izleyen ve burada gazetecilerle sohbet eden Başkan Orman, "Herkes işini yapacak. Medya eleştirecek, biz yöneteceğiz, taraftar destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye, biz eleştirmeye başlatsak bu iş çorbaya döner. Biz dahil herkes işini be sınırlarını bilecek.. O zaman her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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