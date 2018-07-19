Fikret Orman: Herkes işini yapsın

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici arkadaşları Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Avusturya kampını ziyaret etti. Dün sabah yapılan idmanı sana kenarından izleyen ve burada gazetecilerle sohbet eden Başkan Orman, "Herkes işini yapacak. Medya eleştirecek, biz yöneteceğiz, taraftar destekleyecek. Taraftar transfer yapmaya, medya yönetmeye, biz eleştirmeye başlatsak bu iş çorbaya döner. Biz dahil herkes işini be sınırlarını bilecek.. O zaman her şey daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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