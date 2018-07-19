    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Andy Najar operasyonu

    Andy Najar operasyonu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
    Habere göre, siyah-beyazlıların Anderlecht forması giyen 25 yaşındaki sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında oynayabilen 'ı transfer gündemine aldığını iddia etti. Andy Najar, Belçika ekibinde geçen sezon sadece 6 maçta forma giyebildi.
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