Burak Yılmaz: Kendimi güçlü hissediyorum

Ameliyat olan Burak Yılmaz Fotomaç’a özel konuştu: Kendimi güçlü ve iyi hissediyorum

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olan, Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki forvet, "Antrenmandan sonra kasığımda ağrı hissettim. Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu.'da ameliyat olduğum değil diğer kasığımdaki yeni sorun nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim" diye konuştu.