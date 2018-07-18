    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Burak Yılmaz: Kendimi güçlü hissediyorum

    Burak Yılmaz: Kendimi güçlü hissediyorum
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Ameliyat olan Fotomaç’a özel konuştu: Kendimi güçlü ve iyi hissediyorum

    Ameliyat olan Burak, Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki forvet, "Antrenmandan sonra kasığımda ağrı hissettim. Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Almanya'da ameliyat olduğum değil diğer kasığımdaki yeni sorun nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim" diye konuştu.
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