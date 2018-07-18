18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Burak Yılmaz: Kendimi güçlü hissediyorum
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018
Ameliyat olan Burak Yılmaz Fotomaç’a özel konuştu: Kendimi güçlü ve iyi hissediyorum
Ameliyat olan Burak, Fotomaç'a özel açıklamalar yaptı. 33 yaşındaki forvet, "Antrenmandan sonra kasığımda ağrı hissettim. Geçen sezon iğne ile sürekli oynadığım için kaslarımda güçsüzleşme olmuştu. Almanya'da ameliyat olduğum değil diğer kasığımdaki yeni sorun nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Kendimi güçlü hissediyorum. Çabuk döneceğim" diye konuştu.
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