    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma için Çin kapısı kapanmadı!

    Quaresma için Çin kapısı kapanmadı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Beşıktaş, Quaresma için Çin ile ilginç bir operasyon yürütüyor. 'la ismi açıklanmayan bir Çin kulübü arasında 7 milyon Euro'ya yapılan anlaşmada Portekizli yıldız için 9 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştu. Çin'de transfer bitse de Mendes özel ilişkilerini kullanarak bu sorunu çözmeye çalışacak. Menajer Ahmet Bulut'un da dahil olduğu transferde bugün ya da yarın son görüşmeler yapılacak. Transfer biterse Beşiktaş 7 milyon Euro, Q7 ise yıllık 9 milyon dolar kazanacak.

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