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Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma için Çin kapısı kapanmadı!
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Beşıktaş, Quaresma için Çin ile ilginç bir operasyon yürütüyor. Beşiktaş'la ismi açıklanmayan bir Çin kulübü arasında 7 milyon Euro'ya yapılan anlaşmada Portekizli yıldız için 9 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştu. Çin'de transfer bitse de Mendes özel ilişkilerini kullanarak bu sorunu çözmeye çalışacak. Menajer Ahmet Bulut'un da dahil olduğu transferde bugün ya da yarın son görüşmeler yapılacak. Transfer biterse Beşiktaş 7 milyon Euro, Q7 ise yıllık 9 milyon dolar kazanacak.
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