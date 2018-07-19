19 Temmuz 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile anlaşma sağlanamadı
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Beşiktaş, sözleşmesi bu sezon sona eren ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdürdüğü Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson ile anlaşma sağlayamadı.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2013 yılında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer edilmişti.
Beş sezondur siyah-beyazlı formayı giyen Hutchinson, çıktığı 194 maçta 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.
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