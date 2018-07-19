    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile anlaşma sağlanamadı

    Beşiktaşta Atiba şoku!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    , sözleşmesi bu sezon sona eren ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdürdüğü Kanadalı orta saha Hutchinson ile anlaşma sağlayamadı.

    35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2013 yılında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer edilmişti.

    Beş sezondur siyah-beyazlı formayı giyen Hutchinson, çıktığı 194 maçta 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.

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