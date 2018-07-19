Beşiktaş, sözleşmesi bu sezon sona eren ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdürdüğü Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson ile anlaşma sağlayamadı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2013 yılında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'dan transfer edilmişti.

Beş sezondur siyah-beyazlı formayı giyen Hutchinson, çıktığı 194 maçta 9 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.