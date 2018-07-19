    19 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar

    Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.

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