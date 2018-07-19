Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

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Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.
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