18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Mario Mandzukic transferinde Beşiktaş'a rakip var
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018
Beşiktaş ile adı anılan Mario Mandzukic’te yeni rakipler ortaya çıktı.
Ronaldo transferi sonrası Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hırvat forvet için Borussia Dortmund'un devreye girdiği kaydedildi. Alman basınında çıkan haberlerde "M.United ve Beşiktaş da onu istiyor" denildi.
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