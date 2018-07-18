    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Mario Mandzukic transferinde Beşiktaş'a rakip var

    Mandzukicte yeni rakip var
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    ile adı anılan ’te yeni rakipler ortaya çıktı.

    Ronaldo transferi sonrası Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hırvat forvet için Borussia Dortmund'un devreye girdiği kaydedildi. Alman basınında çıkan haberlerde "M.United ve da onu istiyor" denildi.
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