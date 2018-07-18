Kartal, Inter’in orta saha oyuncusu Joao Mario için kiralama teklifinde bulunmuştu.

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Ada'dan gelen haberler ise transferin zora girdiği şeklinde. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Premier Lig'in yeni takımı Wolves'in, Portekizli 10 numara için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ileri sürüldü ve İtalyanların da bu rakamı kabul edeceği kaydedildi.