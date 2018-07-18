    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Joao Mario transferi zora girdi

    Joao Mario zora girdi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Kartal, Inter’in orta saha oyuncusu için kiralama teklifinde bulunmuştu.

    Ada'dan gelen haberler ise transferin zora girdiği şeklinde. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Premier Lig'in yeni takımı Wolves'in, Portekizli 10 numara için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ileri sürüldü ve İtalyanların da bu rakamı kabul edeceği kaydedildi.
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