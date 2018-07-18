18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Joao Mario transferi zora girdi
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018
Kartal, Inter’in orta saha oyuncusu Joao Mario için kiralama teklifinde bulunmuştu.
Ada'dan gelen haberler ise transferin zora girdiği şeklinde. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Premier Lig'in yeni takımı Wolves'in, Portekizli 10 numara için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ileri sürüldü ve İtalyanların da bu rakamı kabul edeceği kaydedildi.
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