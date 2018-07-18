    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Orkan Çınar: "Lig başladığında herkes Beşiktaş'ı görecek"

    Lig başladığında herkes Beşiktaşı görecek
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Kartal'ın genç yıldızı , "Lig başladığında herkes 'ı görecek" dedi ve ekledi: “Hedeflerim oldukça yüksek ama son karar hep hocamızın”

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu , kulübün instagram hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takımda hedeflerinin çok yüksek olduğunu kaydeden kanat oyuncusu, "Ama tabii ki her şey hocanın elinde. Onun takdiri" dedi. Dünya Kupası öncesi Quaresma'ya mesaj atıp "Sizi destekliyorum" dediğini bildiren Orkan şöyle devam etti: "Vida'dan dolayı da finalde Hırvatistan'ı tuttum. Benim frikik atma özelliğim var. Bu çalışınca da gelişiyor. Kamptaki durumumuz gayet iyi. Herkes çok iyi çalışmış. Hazırlık maçlarının önemi yok. Lig başladığında herkes 'ı görecek."
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