    17 Temmuz 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi

    Bilicin Beşiktaş ve Türkiye özlemi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı.

    Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi.

    "Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise Hırvat teknik adam, "Beşiktaş" yanıtını verdi.

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