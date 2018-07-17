Bilicin Beşiktaş ve Türkiye özlemi

17 Temmuz 2018, Salı
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Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi.
Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi
Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı.
Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi.
"Türkçe bildiğin kelimeler var mı?" sorusuna ise Hırvat teknik adam, "Beşiktaş" yanıtını verdi.
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