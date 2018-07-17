    17 Temmuz 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş için Jose Sa iddiası! Fabri'nin yerine...

    Fabrinin yerine sürpriz isim
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 17.07.2018

    'ın 'yi satması halinde Porto'da Casillas'ın yedeği olan Jose Sa'yı alacağı iddia edildi. Portekizli kaleci sosyal medyada Beşiktaş'ı takip ediyor.

    İki sezondur çok iyi bir performans gösteren için Fulham'dan teklif alan pazarlıkları sürdürüyor...

    İngiliz kulübünün 3.5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Siyah-Beyazlılar'ın her ihtimale karşın B planını da belirlediği iddia edildi.

    Portekiz basınındaki haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Porto'da Casillas'ın yedeği olan Jose Sa ile temasa geçtiğini yazdı.

    14 MAÇTA KALEYİ KORUDU

    Geçen sezon ligde 14 maçta kaleyi koruyan Jose Sa'nın Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını takip etmesi 'transfer sinyali' olarak değerlendiriliyor..

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