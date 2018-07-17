    17 Temmuz 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan flaş deplasman kararı

    Beşiktaştan flaş deplasman kararı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    , 'nde oynayacağı maçlarına götürülmeyeceğini açıkladı.

    Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yayınlanan açıklama şu şekilde:

    "2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir.

    Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek.

    Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

    Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir.

    Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz.

    UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz.

    UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz.

    Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

    Beşiktaş JK"

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