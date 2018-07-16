    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Manuel Fernandes'in menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Fernandesin menajerinden Beşiktaş açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    ’ın transfer gündeminde yer alan ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

    Portekizli oyuncunun menajeri, Fernandes'in geleceği hakkında konuşurken iddialarını doğruladı. Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Beşiktaş, Fernandes'i istiyor ancak Fernandes, Lokomotiv Moskova ile sözleşme uzatmak istiyor" ifadelerini kullandı.
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