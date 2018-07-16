Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro’ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı

Umut Nayir, Beşiktaş'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.