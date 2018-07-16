    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Umut Nayir'i kadrosuna katmaya çok yakın

    Kartal Umutlanıyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Siyah-beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro’ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı

    Umut Nayir, 'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

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