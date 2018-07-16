Cenk Tosun: 15 Temmuz bir destan

“Türk Milleti, 15 Temmuz’da bir destan yazmıştır Vatanı için, geleceği için, demokrasi için nasıl da korkusuz ve kahraman millet olduğunu göstermiştir”

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, FOTOMAÇ'a çok özel açıklamalarda bulundu. Arkadaşımız Fatih Doğan'a konuşan Cenk Tosun, Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da gerçek bir destan yazdığını ifade ederek, "Türk milleti, vatanı için, geleceği için, demokrasi için canın hiçe sayarak tankların karşısına çıkmıştır. Bu millet nasıl bir korkusuz ve kahraman bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kolluk kuvvetlerine rahmet diliyorum. Yiğidimiz Ömer Halisdemir nezninde tüm şehitlerimizi minnet ile anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın" yorumunu yaptı. Hem ailesinin hem de Beşiktaş camiasının desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten yıldız forvet şöyle devam etti:

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ BURAK YILMAZ

"Cenk gitti, şampiyonluk gitti söylemini ağır buluyorum. Son 6 ayda gol yollarında sorunlar yaşadık, şampiyonluk o yüzden gitmiş olabilir. Belki kalsaydım her şey farklı olabilirdi onu Allah bilir. Ama kimsenin yeri doldurulamaz değil. Negredo ve Love şu ana kadar bekleneni veremedi. Başkan Fikret Orman'ın yapacağı transferlerle gelecek yıl da Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en iyi golcüsü Burak Yılmaz. Biz de idare ederiz işte! Dünya Kupası'nı TV'den izlemek, milli bir oyuncu için ağır bir acı. Bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık, inanın en çok da biz üzülüyoruz. Bu arada Rabbim nasip ederse bir evladımız olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bereketiyle gelir sağlıklı doğar. Bu da bizim ayrı bir heyecanımız ve mutluluğumuz."

EFSANE YILDIZLAR GERİ DÖNDÜ

Cenk Tosun, Guti ve İlhan Mansız'ın Beşiktaş'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Milli yıldız, "Ben ikisinin maçlarıyla ve golleriyle büyüdüm. Şenol hocaya çok yardımları olacağını düşünüyorum. Hem futbolculara abilik, hem de tecrübeleriyle önemli şeyler katacaklarına eminim. Zaten İlhan Beşiktaşlılığıyla genç arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Guti'nin de tartışmasız kariyeriyle arkadaşlarımıza çok şey katacağını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.