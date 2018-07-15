Beşiktaş CSKAya farklı boyun eğdi

Beşiktaş, Avusturya kampında Rus ekibi CSKA Moskova'yla karşı karşıya geldi.

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yla karşılaştı.

Tolgay Arslan'ın henüz 8. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla attığı harika gol sonrası 1-0 öne geçen siyah beyazlılara 15. dakikada Fyodor Chalov cevap verdi: 1-1.

27. dakikada Gordyushenko'yla 2-1 öne geçen CSKA Moskova 53. dakikada Mitrovic'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı: 1-3.

Maçta gol perdesini 75. dakikada Dmitri Efremov kapattı: 1-4.

Beşiktaş önceki hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le 0-0 berabere kalmıştı. Kara Kartal, Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.







Beşiktaş mücadeleye şu ilk 11'le başladı:



Fabricio, Gökhan G., Mitrovic, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Gökhan T., Babel, Larin.

Yedekler: Tolga, Fatih, Dorukhan, Adriano, Lens, Aras, Orkan, Mertcan, Mustafa, Love.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:



Karşılaşmada ilk yarı devam ediyor. Beşiktaş 8. dakikada Tolgay Arslan'ın attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti.



CSKA Moskova 15. dakikada Fyodor Chalov'la skora eşitliği getirdi: 1-1.



Astemir Gordyushenko'nun 27. dakikada kaydettiği golle CSKA Moskova mücadelede 2-1 öne geçti.



31. dakikada Koshonov, Fabri'yle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.



43. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasına Kyle Larin kafa vurdu, Pomazun muhteşem bir refleksle topun ağlara gitmesini engelledi.



Karşılaşmada ilk yarı CSKA Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.







49. dakikada Caner Erkin'in şutunda savunmaya da çarpan top direkten döndü.



51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Gönül şık bir hareketle kaleciyi çalımladı ancak boş kaleye çektiği şut direğin dibine çarpıp dışarı gitti.



53. dakikada hızlı gelişen CSKA Moskova atağında Vitinho soldan ortayı kesti, Mitrovic'in ayağına çarpan top Fabri'yi yanıltarak ağlara gitti: 1-3.



60. dakikada soldan Caner Erkin'in ortasına kafa vuran Kyle Larin topu yine kaleci Pomazun'a nişanladı.



75. dakikada hızlı atağa kalkan CSKA Moskova'da Fabri'yle karşı karşıya kalan Dmitri Efremov'un şutunda top ağlarla buluştu: 1-4.



Karşılaşma CSKA Moskova'nın Beşiktaş karşısında 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.