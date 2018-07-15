    15 Temmuz 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın yeni transferi Negredo

    Beşiktaşın yeni transferi Negredo
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 15.07.2018

    Slovakya kampında yer almadığı siyah-beyazlı takıma Avusturya kampında dahil olan Alvaro , görenlere ‘Maşallah’ dedirtiyor.

    İspanyol forvet, gönderileceği dedikodularına aldırış etmeksizin antrenmanlardaki performansıyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Bambaşka bir kimliğe bürünen 33 yaşındaki santrfor; hırsı, mücadele gücü ve istekli yapısıyla takım arkadaşı Medel'e benzetildi!

    İSTANBUL'DA ÇALIŞTI

    Garry Medel'in lakabının Pitbull olması 'ya da uyarlandı. Tecrübeli golcünün bu istekli çalışması takım arkadaşları ve teknik heyetin takdirini kazanırken, oyuncuyu izleyenler de "Takıma bir pitbull daha geldi" yorumunda bulundular. Yönetimin satmak için teklif beklediği iddia edilen Negredo, böylece kalmak istediğinin de mesajını veriyor. Oyuncu, Şenol Güneş'in kendisini Slovakya kampına çağırmaması üzerine İstanbul'da çalışmalarına devam etmişti.

    FOTOMAÇ

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