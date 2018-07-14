    15 Temmuz 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın rakibi CSKA Moskova!

    Beşiktaşın rakibi CSKA Moskova!
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 14.07.2018

    , Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün ile oynayacak.

    İlk maçta S. Donetsk ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'te ile karşılaşacak. Şenol Güneş'in bu maçta da 4-4-2 sistemi üzerinde taktik çalışmaları denemesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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