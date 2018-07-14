Beşiktaşın rakibi CSKA Moskova!

15 Temmuz 2018, Pazar
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Beşiktaş'ın rakibi CSKA Moskova!
Giriş Tarihi: 14.07.2018
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün CSKA Moskova ile oynayacak.
İlk maçta S. Donetsk ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak. Şenol Güneş'in bu maçta da 4-4-2 sistemi üzerinde taktik çalışmaları denemesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
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