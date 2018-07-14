Beşiktaşın rakibi CSKA Moskova!

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün CSKA Moskova ile oynayacak.

İlk maçta S. Donetsk ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, bugün saat 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak. Şenol Güneş'in bu maçta da 4-4-2 sistemi üzerinde taktik çalışmaları denemesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar Avusturya kampı sürecinde 17 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Reading ve 20 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.