    15 Temmuz 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Babel'e Şenol Güneş freni!

    Babele Şenol Güneş freni!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    'ın hocası ; “ ve 'ya gelen yüksek teklifleri değerlendirin ama ’in gitmesine karşıyım” dedi, yönetim satıştan vazgeçti

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı 'in satışına, teknik direktör 'in engel olduğu ortaya çıktı. Güneş'in "Maddi kaygılarla 'yı satmanızı anlayabilirim, yaştan dolayı 'yı da. Ancak takımı bu kadar bozmak doğru değil. Babel benim için çok değerli" dediği; yönetimin de başarılı hocanın bu talebi üzerine satıştan vazgeçtiği ifade edildi.

    MAKUL BİR ZAM OLUR
    Bu arada sonunda bitecek olan sözleşmesinin, Negredo'nun aldığı ücreti örnek göstererek iyileştirilmesini isteyen Babel'e yönetimin makul ölçülerde bir zam yapmayı düşündüğü belirtildi. 'tan yılda 2 milyon 100 bin euro kazanan, ancak 4 milyon euro talep eden Hollandalıya yönetimin 2.5 milyon euro önereceği ifade edildi.

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