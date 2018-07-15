Babele Şenol Güneş freni!

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş; “Vida ve Quaresma'ya gelen yüksek teklifleri değerlendirin ama Babel’in gitmesine karşıyım” dedi, yönetim satıştan vazgeçti

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in satışına, teknik direktör Şenol Güneş'in engel olduğu ortaya çıktı. Güneş'in "Maddi kaygılarla Vida'yı satmanızı anlayabilirim, yaştan dolayı Quaresma'yı da. Ancak takımı bu kadar bozmak doğru değil. Babel benim için çok değerli" dediği; yönetimin de başarılı hocanın bu talebi üzerine satıştan vazgeçtiği ifade edildi.

MAKUL BİR ZAM OLUR

Bu arada sonunda bitecek olan sözleşmesinin, Negredo'nun aldığı ücreti örnek göstererek iyileştirilmesini isteyen Babel'e yönetimin makul ölçülerde bir zam yapmayı düşündüğü belirtildi. Beşiktaş'tan yılda 2 milyon 100 bin euro kazanan, ancak 4 milyon euro talep eden Hollandalıya yönetimin 2.5 milyon euro önereceği ifade edildi.

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