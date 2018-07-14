Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları

14 Temmuz 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Giriş Tarihi: 14.07.2018
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan futbolcular daha sonra çeşitli oyunlar oynadı.
Dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale taktik maçıyla idman sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip günün ikinci çalışmasını akşam yapacak.
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