    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren , günün ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalıştı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan futbolcular daha sonra çeşitli oyunlar oynadı.

    Dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale taktik maçıyla idman sona erdi.

    Siyah-beyazlı ekip günün ikinci çalışmasını akşam yapacak.



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