Şenol Güneş: "Biz zoru severiz"

“Bir taraftan başarı kovalarken, bir yandan da ekonomik gerçekler var. Alıştık artık, başarıyoruz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün sabahki idman öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam kendisine yöneltilen "Hocam 4 yılda bir kamp süresince bütün oyuncuların bir arada olmaması zor olmuyor mu?" sorusunu şu yanıtı verdi: "Alıştık artık, nasıl olsa işler yürüyor. Biz zoru seviyoruz, zoru başarıyoruz. Ancak bunlar da hiç kolay değil; bir taraftan başarı kovalarken bir taraftan da ekonomik gerçekler var. Oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül ister ki iyi bir takım kuralım, her sene de onun üzerine bir-iki oyuncu ekleyelim. Geçmişte olduğu gibi elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz."

POZİTİF BAKMALIYIZ

Beşiktaş'ın güçlü bir camia olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Genelde mazeret değil çözüm odaklı olmak lazım" dedi. Güneş, "Hayata biraz da pozitif bakmak gerekiyor. Biz takım olarak geleni ve gideni ile en iyisini yapmakla mükellefiz. Bunun için en sonunda kadar savaşıp mücadele edeceğiz" diye konuştu.

HIZLI VE TEMPOLU OLMALIYIZ

Dün sabahki idmanda futbolcularıyla bir araya gelen Güneş'in keyfi yerindeydi. Başarılı teknik adam, "Kamplardan beklediğimiz şey fiziksel durumumuzu yükseltmek. Top kayıplarımızı azaltacağız. Doğrular ve yanlışlarımız var. Tüm oyuncularımız iyi işler yaptılar" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)