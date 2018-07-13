    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Avusturya kampında çalışmalar tam gaz sürüyor

    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını kampında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

    Slovenya sınırında yer alan Ehrenhausen kasabasındaki Loisium Hotel Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, idmanı koşuyla tamamladı.

    Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano Correia antrenmana katılmazken, Alvaro Negredo ise takımdan ayrı çalıştı.

    Futbolculardan Caner Erkin, Mustafa Pektemek, Gary Medel ve Tolgay Arslan da yardımcı antrenör İlhan Mansız eşliğinde takımdan ayrı koştu.

    Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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