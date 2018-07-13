Ryan Babel'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Flamengo, Beşiktaş'a son teklifini iletti.

İlk etapta 4 milyon euro'luk öneri ile gelen Brezilya kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon euro'luk talebi sonrası rakamı 7 milyon euro'ya yükseltti. Pazarlıklar sonucu siyah-beyazlı kulüp de 8 milyon euro'ya kadar indi. Flamengolu yetkililer, bu rakamı kabul ettiklerini siyah-beyazlı kulübe resmen bildirdi. Başkan Fikret Orman ve ekibinin teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Babel'in durumu, Fikret Orman'la teknik direktör Şenol Güneş arasında gerçekleştirilecek görüşme sonrasında netlik kazanacak. Flamengo ile yapılan pazarlık sürecinde Güneş, Babel'in takımda kalmasını istediğini dile getirmiş ve Hollandalı yıldızı Anderson Talisca'dan boşalan 10 numara mevkiinde kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın son gelişmenin ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu.

SABAH