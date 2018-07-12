    13 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile yenişemedi

    Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile yenişemedi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    , Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Ukrayna'nın takımı ile 0-0 berabere kaldı.

    Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanan müsabakaya ; Tolga Zengin, Adriano Correia, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Ryan Babel ve Vagner Love ilk 11'i ile başladı. Siyah beyazlılar, karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

    Beşiktaş'ta ikinci yarıda Love, Adriano, Lens ve Babel'in yerine Larin, Mustafa, Gökhan Töre ve Gökhan Gönül girdi. 60'ıncı dakikada Tolgay yerini Dorukhan'a bıraktı. 67'nci dakikada Oğuzhan çıktı, Orkan oyuna dahil oldu. 81'inci dakikada ise Medel'in yerine Fatih oyuna girdi.
    İki takımın da karşılıklı pozisyonları sonuç bulmazken, karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

    Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörleri Guti Hernandez ve İlhan Mansız da kulübedeki yerlerini aldılar.

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