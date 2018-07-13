13 Temmuz 2018, Cuma
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Beşiktaşlı yıldız Domagoj Vida kıymete bindi!
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Hırvatistan Dünya Kupası'nda finale yükseldi, Beşiktaşlı yıldız Domagoj Vida'nın isteyeni çoğaldı.
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.
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