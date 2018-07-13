    13 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı yıldız Domagoj Vida kıymete bindi!

    Domagoj Vida kıymete bindi!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Hırvatistan 'nda finale yükseldi, lı yıldız 'nın isteyeni çoğaldı.

    Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu , 'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Hırvatistan'ın finale yükselmesiyle tecrübeli stopere İngiltere'deki üç kulübün ardından İspanya ve İtalya'dan da toplam 6 kulübün, menajerler aracılığıyla teklifler getirdiği ortaya çıktı.

    yönetiminin ise rakamı 30 milyon euro seviyelerine yükselttiği iddia edildi.

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