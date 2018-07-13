13 Temmuz 2018, Cuma
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Beşiktaş'tan Milan Badelj sürprizi
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Beşiktaş yönetimi, Hırvat ön libero Milan Badelj'i gündemine aldı.
Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah- beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor.
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