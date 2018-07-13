Beşiktaş yönetimi, Hırvat ön libero Milan Badelj'i gündemine aldı.

Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah- beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor.