    13 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Milan Badelj sürprizi

    Milan Badelj sürprizi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

     yönetimi, Hırvat ön libero 'i gündemine aldı.

    yönetimi, Fiorentina ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan milli futbolcu ile Dünya Kupası sonrasında görüşme kararı aldı. Menajarler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen 29 yaşındaki yıldız için siyah- beyazlıların Vida üzerinden bir teklif yapması bekleniyor.

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