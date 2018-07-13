    13 Temmuz 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın istediği Fernandes yüksek uçtu

    Fernandes yüksek uçtu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    yönetiminin en önemli 10 numara adaylarından biri olan 'in istediği ücret yüksek bulundu.

    Portekizli oyuncunun bütün masraflarıyla birlikte menajeri aracılığıyla 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, yönetiminin ise "Biz bu transfer için 3.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağız" şeklinde haber yolladığı belirtildi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Milan Badelj sürprizi Milan Badelj sürprizi
    Domagoj Vida kıymete bindi! Domagoj Vida kıymete bindi!
    İngilizler Fabrinin peşinde! İngilizler Fabri'nin peşinde!
    BİZE ULAŞIN