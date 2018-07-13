13 Temmuz 2018, Cuma
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Beşiktaş'ın istediği Fernandes yüksek uçtu
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Beşiktaş yönetiminin en önemli 10 numara adaylarından biri olan Fernandes'in istediği ücret yüksek bulundu.
Portekizli oyuncunun bütün masraflarıyla birlikte menajeri aracılığıyla 4.5 milyon euro istediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin ise "Biz bu transfer için 3.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayacağız" şeklinde haber yolladığı belirtildi.
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