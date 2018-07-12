    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Vida, Rusya'dan özür diledi

    Vida, Rusyadan özür diledi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde dün akşam oynadıkları karşılaşmada İngiltere'yi yenerek finale yükselen Hırvatistan'ın top ayağına her geldiğinde ıslıklanan Beşiktaşlı futbolcusu , canlı yayında Rus halkından özür diledi.

    İngiltere maçının ardından Rus televizyon kanalına konuşan Vida, yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

    Rusya ile oynadıkları karşılaşma sonrası sosyal medyada yaptığı Ukrayna ile ilgili paylaşımla Rusların tepkisini çeken Hırvat oyuncu, Rossiya 24 TV kanalına tribünlerden gelen ıslıklarla ilgili konuştu. Vida, "Hata yaptığımı biliyorum. Rus insanların önünde bir kez daha özür dilemek istiyorum. Bunu düşünmemiştim, özür dilerim, hayat bu. Hata yaparak öğreneceğiz" dedi.

    Rusya ile oynadıkları çeyrek final maçının ardından Vida ile Vukojevic'in sosyal medyada paylaştığı görüntüde Ukrayna'yı öven ifadeler kullanmış, bu Rusların tepkisine neden olurken, FIFA de disiplin soruşturması başlatmıştı.


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