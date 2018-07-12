Beşiktaş Andre Ayewi bitiriyor

12 Temmuz 2018, Perşembe
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Beşiktaş Andre Ayew'i bitiriyor
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Ganalı yıldızın transferi konusunda Fenerbahçe büyük ilerleme kaydetti. Ayew ile el sıkışan Sarı- Lacivertliler, Swansea ile yaptığı kiralama pazarlıklarında da sona geldi.
Transfere Barış Alıcı ve Berke Özer ile başlayan Fenerbahçe, gözünü yurt dışına çevirdi. Kanarya, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Andre Ayew'e imza attırmaya çok yakın. 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonunda taraflar anlaşma sağladı.
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