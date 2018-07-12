    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Andre Ayew'i bitiriyor

    Beşiktaş Andre Ayewi bitiriyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Adı Galatasaray ve ile de anılan Ganalı yıldızın i konusunda Fenerbahçe büyük ilerleme kaydetti. ile el sıkışan Sarı- Lacivertliler, Swansea ile yaptığı kiralama pazarlıklarında da sona geldi.

    e Barış Alıcı ve Berke Özer ile başlayan Fenerbahçe, gözünü yurt dışına çevirdi. Kanarya, Galatasaray ve 'ın da gündeminde olduğu öne sürülen Andre 'e imza attırmaya çok yakın. 28 yaşındaki hücum oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonunda taraflar anlaşma sağladı.

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