    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor!

    Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    , Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

    İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, Avusturya'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena'da TSİ 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Yönetim açıkladı! Vidaya üç ülkeden altı talip! Yönetim açıkladı! Vida'ya üç ülkeden altı talip!
    Vida, Rusyadan özür diledi Vida, Rusya'dan özür diledi
    Beşiktaş Andre Ayewi bitiriyor Beşiktaş Andre Ayew'i bitiriyor
    BİZE ULAŞIN