12 Temmuz 2018, Perşembe
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Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor!
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında bugün TSİ 18.00'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
İki takım arasındaki mücadele Wolfsberg Lavanttal Arena'da oynanacak. D Smart'tan yayınlanacak olan mücadeleyi, Avusturya'daki siyah-beyazlı taraftarlar da izleyebilecek. Siyah-Beyazlılar bir diğer hazırlık maçında ise, 15 Temmuz Pazar günü Graz Merkur Arena'da TSİ 15.00'te CSKA Moskova ile karşılaşacak.
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