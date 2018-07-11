    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Guti ve İlhan Mansız göreve başladı

    Guti ve Mansız göreve başladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcıları Hernandez ve 'ın göreve başladığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

    30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarına başlayan, daha sonra iki günlük iznin ardından bugün Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesinde yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren 'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcıları resmen göreve başladı.

    Siyah beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hernandez ve 'ın birlikte olduğu iki fotoğraf paylaşılırken, "Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni kupalar için, Beşiktaş'a yeniden hoş geldiniz" notu düşüldü.
    Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdürecek.

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