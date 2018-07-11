    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Negredo Beşiktaş kafilesine katıldı

    Negredo Beşiktaş kafilesine katıldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Avusturya'ya gelerek siyah-beyazlı kafileye katıldı

    Slovakya kampını tamamlayan ve yeni sezon hazırlıkları için ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılacağı konuşulan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun kampa dahil olduğu belirtildi.

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