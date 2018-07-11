Negredo Beşiktaş kafilesine katıldı

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Avusturya'ya gelerek siyah-beyazlı kafileye katıldı

Slovakya kampını tamamlayan ve yeni sezon hazırlıkları için ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştirecek olan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılacağı konuşulan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun kampa dahil olduğu belirtildi.