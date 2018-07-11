Beşiktaş, Ayew için Swansea ile anlaştı!

BBC Sport, Beşiktaş'ın küme düşen Swansea'nin golcüsü Andre Ayewile anlaştığını ileri sürdü.

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Andre Ayew konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi. BBC Sport'un haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya vardı ve Ayew'in, İstanbul'a taşınmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Siyah-Beyazlı ekibin oyuncuyu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığı da belirtildi. Haberde yer alan bilgilere göre Swansea da elinde tutmak istemediği Ganalı Ayew'i göndermek için kulüp arıyordu ve en iyi öneriyi getiren Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Ganalı oyuncu hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek özelliklere sahip, tam bir joker özelliği taşıyor.

KÜME DÜŞTÜ, KADRO DARALIYOR

Daha önce West Ham'da da forma giyen Andre Ayew'in, Swansea'da en yüksek ücret alan oyunculardan biri olduğu ve bu yüzden elde tutulmayacağı da belirtildi. Geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Swansea, daha ekonomik bir kadroyla yoluna devam etmek amacında. Ayew'e, Ürdün'den bir teklif olduğu ancak bunun kabul edilmediği de belirtildi. Andre Ayew 28 yaşında ve 1.76 boyunda. Geçen sezon Premier Lig'de 2 ayrı takımda 30 maça çıkan Andre Ayew, totalde 3 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Yetenekli oyuncu, hücumun her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor.