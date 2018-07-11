Önce Quaresma’yı ikna edin

Çin ve Arap takımlarının ilgilendiği Quaresma'nın Beşiktaş'taki geleceği henüz netleşmedi.

Başkan Fikret Orman'ın Portekizli yıldızı transfer etmek isteyen kulüplere, "Bizim için oyuncumuzun ne yapmak istediği önemli. Quaresma ile konuşun, teklifinizi kabul ederse size kolaylık gösteririz. Onunla görüşmeden bizimle anlaşmanın bir anlamı yok" mesajını ilettiği öğrenildi. Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde kulübe bildirmesi bekleniyor.