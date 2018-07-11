    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Önce Quaresma’yı ikna edin

    Önce Quaresma’yı ikna edin
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Çin ve Arap takımlarının ilgilendiği 'nın Beşiktaş'taki geleceği henüz netleşmedi.

    Başkan Fikret Orman'ın Portekizli yıldızı transfer etmek isteyen kulüplere, "Bizim için oyuncumuzun ne yapmak istediği önemli. ile konuşun, teklifinizi kabul ederse size kolaylık gösteririz. Onunla görüşmeden bizimle anlaşmanın bir anlamı yok" mesajını ilettiği öğrenildi. Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde kulübe bildirmesi bekleniyor.

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