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Beşiktaş'ta Guti kampa katıldı!
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti Hernandez, kampa katıldı.
Beşiktaş'ta Guti dönemi resmen başladı...
Yardımcı antrenörlüğe getirilen İspanyol futbol adamı, Avusturya kampına katıldı.
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