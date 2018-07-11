    12 Temmuz 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Guti kampa katıldı!

    Guti kampa katıldı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti Hernandez, kampa katıldı.

    Beşiktaş'ta Guti dönemi resmen başladı...

    Yardımcı antrenörlüğe getirilen İspanyol futbol adamı, Avusturya kampına katıldı.

    İlhan Mansız Avusturya'da

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