    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak

    Beşiktaşın Avusturya kampı yarın başlayacak
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için yarın Avusturya'da toplanacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya kampı sonrası 2 gün izin verilen oyuncuların, yarın Ehrenhausen kasabasında toplanıp, 20 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecekleri belirtildi.

    Avusturya kampında 4 hazırlık müsabakası oynayacak 'ın, 12 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk, 15 Temmuz Pazar günü CSKA Moskova, 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile karşı karşıya geleceği kaydedildi.


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