Beşiktaşın Avusturya kampı yarın başlayacak

11 Temmuz 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak
Giriş Tarihi: 10.07.2018
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için yarın Avusturya'da toplanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya kampı sonrası 2 gün izin verilen oyuncuların, yarın Ehrenhausen kasabasında toplanıp, 20 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecekleri belirtildi.
Avusturya kampında 4 hazırlık müsabakası oynayacak Beşiktaş'ın, 12 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk, 15 Temmuz Pazar günü CSKA Moskova, 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile karşı karşıya geleceği kaydedildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ