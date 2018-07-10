    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Babel giderse yerine Andre Ayew

    Babel giderse Ayew
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Sky Sports, ’ın Swansea forması giyen 28 yaşındaki ’in ‘kiralamak’ için düğmeye bastığını iddia etti

    Transfer çalışmalarına hız veren , aradığı ismi Ada'da buldu. Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Swansea forması giyen 'in kiralanması için harekete geçti. Galler ekibi de oyuncu için gelecek kiralama ya da satın alma tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

    Sezona West Ham United'da başlayan Ganalı hücum oyuncusu devre arasında 23 milyon euro bonservis bedeliyle Swansea'nin yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili son karar ise, Ryan Babel'in takımda kalıp kalmaması netleştikten

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