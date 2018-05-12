Vidaya Mitrovic benzetmesi!

Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinden Rasim Kara, yeni transferlerden en faydalısının Medel olduğunu söyledi.

Kara, "Vida şu ana kadar başarılı olamadı. Bu kadar çok istenilerek gelen bir oyuncu şu ana kadar aynı Mitrovic gibi oldu. Ama Gary Medel hepsinden daha faydalı oldu" yorumunu yaptı.