Vidaya Mitrovic benzetmesi!

12 Mayıs 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Vida'ya Mitrovic benzetmesi!
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinden Rasim Kara, yeni transferlerden en faydalısının Medel olduğunu söyledi.
Kara, "Vida şu ana kadar başarılı olamadı. Bu kadar çok istenilerek gelen bir oyuncu şu ana kadar aynı Mitrovic gibi oldu. Ama Gary Medel hepsinden daha faydalı oldu" yorumunu yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ