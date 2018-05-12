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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Vida'ya Mitrovic benzetmesi!

    Vidaya Mitrovic benzetmesi!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    ’ın unutulmaz isimlerinden , yeni transferlerden en faydalısının olduğunu söyledi.

    Kara, "Vida şu ana kadar başarılı olamadı. Bu kadar çok istenilerek gelen bir oyuncu şu ana kadar aynı gibi oldu. Ama Gary Medel hepsinden daha faydalı oldu" yorumunu yaptı.

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