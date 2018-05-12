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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a Rafinha'dan kötü haber!

    Beşiktaşa kötü haber!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    'ta sağ bek mevkisi için bir süredir forması giyen ismi ön plana çıkıyordu.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun, ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. kulübünden yapılan açıklamada 'nın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.

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