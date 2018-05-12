Beşiktaş'ta sağ bek mevkisi için bir süredir Bayern Münih forması giyen Rafinha ismi ön plana çıkıyordu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamada Rafinha'nın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu.