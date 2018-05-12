Negredo’nun yerine favori Larin plase Love

Sezonu kapatan İspanyol forvetin yerine yarın akşam, Kayseri maçına bekleneni veremeyen Love’un yerine Larin’in oynaması bekleniyor

Siyah-beyazlıların yarın oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasında ileri uçta kimin görev yapacağı halen netlik kazanmasa da, Larin ismi bir adım öne çıkmış durumda. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Başkent deplasmanında Quaresma, Babel ve Talisca'dan vazgeçmeyecek.

Forvette ise, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Alvaro Negredo'nun yerine kimin 11'de sahaya çıkacağı halen belirsiz. Ancak son oynanan Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de şans bulan, ancak bekleneni veremediği için 63'te oyunda alınan Vagner Love'un kulübede olacağı; genç forvet Larin'in ise bu kez 11'de sahaya sürüleceği ifade edildi.